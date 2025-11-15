CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi!

Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Bulgaristan'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Milli Takım'ımızda Kenan Yıldız, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Bulgaristan'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Milli Takım'ımızda Kenan Yıldız, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN AÇIKLAMALARI

"Sayısız fırsat yakaladık. Rakip takım çok iyi oynadı. Bizim işimizi zorlaştırdılar ama biz de çok iyi mücadele ettik. Tebrik ederim onları. Çok iyi bir performans göstererek galibiyet aldık. Saha da biraz kötüydü. Kaydık dengemizi koruyamadık. Ama nihayetinde iyi bir galibiyet oldu.

Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. Bugün 2 gol atmalıydım, atabilirdim. Atamadığım için özür dilerim."

Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi!
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip!
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 22:10
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 22:04
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 21:53
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 21:45
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 21:23
Hakan'dan şehitlerimize asker selamı Hakan'dan şehitlerimize asker selamı 20:59
Daha Eski
Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Larkin'in son durumu... Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Larkin'in son durumu... 20:49
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:27
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü 20:25
Beşiktaş evinde PAOK'u mağlup etti Beşiktaş evinde PAOK'u mağlup etti 20:19
Jannik Sinner finalde! Jannik Sinner finalde! 19:26
Montella kadro tercihini açıkladı! Montella kadro tercihini açıkladı! 19:13