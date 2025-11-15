Bulgaristan'da Alexander Dimitrov: Türk Milli Takımı’ndaki dünyaca ünlü yıldızlarla oynamak bizim için onurdu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, "Türkiye, çok güçlü bir ekip. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:58
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Türkiye'ye 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyaca ünlü yıldızları olduğunu belirten Dimitrov, "Bireysel hatalar oldu bu yüzden bu skor olmuştu. Türk Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldızlar var ve böyle bir takımla oynamak bizim için büyük bir onurdu. Seyircilerden bize çok büyük baskı vardı" diye konuştu.

Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi!
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
