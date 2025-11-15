Bulgaristan'da Alexander Dimitrov: Türk Milli Takımı’ndaki dünyaca ünlü yıldızlarla oynamak bizim için onurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Türkiye'ye 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyaca ünlü yıldızları olduğunu belirten Dimitrov, "Bireysel hatalar oldu bu yüzden bu skor olmuştu. Türk Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldızlar var ve böyle bir takımla oynamak bizim için büyük bir onurdu. Seyircilerden bize çok büyük baskı vardı" diye konuştu.