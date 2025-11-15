CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon

A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Milli Takım 16. dakikada penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan A Milli Takımı'mız mücadelenin 16. dakikasında Hakan Çalhanoğ'nun kullandığı serbest vuruşta top rakip oyuncunun eline çarptı. Mücadelenin hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

KAPTAN PENALTIDA HATA YAPMADI

Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikada penaltıdan attığı golle A Milli Takım'ımız, Bulgaristan karşısında 1-0 öne geçti. Kaptan attığı golle Tuncay Şanlı ile birlikte milli takımın en çok gol atan 3. oyuncusu oldu.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, gol sevincinde şehitlerimizi unutmadı.

İŞTE PENALTI POZİSYONU

Görüntü: TV 8

