CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar için kritik viraj! İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

Bizim Çocuklar için kritik viraj! İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan’ı Kocaeli’de ağırlayacak olan A Milli Takım, sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 2 yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Bulgaristan'ı ezip geçen Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizim Çocuklar için kritik viraj! İşte Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

Yazın ABD, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım, önündeki kritik virajı hatasız dönmek istiyor. Bulgaristan'ı devirdikten sonra grupta ilk iki yolunda önemli bir avantaj sağlayan kırmızı-beyazlılar, bugün ise Kocaeli'de konuk edeceği Gürcistan'ı geçmek istiyor. E Grubu'nda 6 puanla lider İspanya'nın 3 puan arkasında yer alan Milliler, bugün sadece galibiyete odaklanmış durumda. Olası bir 3 puan, ilk ikiyi büyük oranda garanti altına alacak.

DEPLASMANDA 3-2 YENMİŞTİK

Gruptaki ilk maçında konuk olduğu Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 deviren Al-Yıldızlılar, bugün de kazanıp rakibinin son iki haftada 6 puan önüne geçmek istiyor. Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle takımına dönen İrfan Can Kahveci ve kampı izinsiz terk ettiği için kadrodan çıkartılan Berke Özer dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Montella ise a Milli Takım'ın başındaki 27. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde Ay-Yıldızlılar 14 galibiyet elde etmiş ve başarılı bir dönem geçirmişti.

GALİBİYETLERDE 5-1 ÖNDEYİZ

İki ülke bugünkü karşılaşma ile tarihlerinde 8. kez rakip olacaklar. Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 7 maçta Milliler 5 galibiyet elde etti. 1 karşılaşma beraberlikle sona ererken, Gürcistan ise sadece 1 kez kazanabildi. EURO 2024'te rakibini 3-1 yenen Türkiye, gruptaki ilk maçta da rakibini 3-2 ile devirmişti.

GÖZLER KENAN VE ARDA'DA

Bulgaristan maçının iki yıldızı ve Avrupa futbolunun da geleceği olarak gösterilen Arda Güler ile Kenan Yıldız, Gürcistan maçında da dikkatleri üzerine toplayacak. Bu zorlu mücadele kadar 20 yaşındaki iki genç futbolcunun formu da Avrupa takımları tarafından yakından takip edilecek. İki yıldız Bulgaristan maçında şov yapmıştı.

2 EKSİK VAR

A Milli Takım'da bugünkü zorlu mücadele öncesinde iki eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra kampı habersiz bir şekilde terk ettiği için kadrodan çıkartılan Berke Özer olmayacak. Berke'nin yerine kadroya Muhammed Şengezer dahil edilmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bugün Gürcistan ile oynanacak olan kritik mücadele öncesinde Milliler hazırlıklarını tamamladı. Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Gürcistan maçının taktiğini ezberleyen Ay- Yıldızlılar, hazırlıklarını bitirdikten sonra maç saatini beklemeye başladı.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Barış Alper'in yokluğunda forvette Kerem Aktürkoğlu'na şans veren Montella, oyuncusunun cezasını tamamlamasını üzerine eski sisteme dönüş yapacak. E Grubu'ndaki ilk hafta maçında Gürcistan deplasmanında kırmızı kartla ihraç edilen Barış Alper Yılmaz, aldığı iki maçlık cezasını tamamladı. E Grubu'nda 2. haftadaki İspanya ve 3. haftadaki Bulgaristan maçlarını kaçıran başarılı futbolcu, bugün formasına kavuşacak. Yeniden G.Saray'da kaybettiği formasını alan, Liverpool galibiyetinde de aslan payını alan Barış, Gürcistan önünde sahaya ilk 11'de çıkacak. Bulgaristan önünde ileride görev yapan ve etkisiz kalan Kerem'i kanada çekecek olan teknik direktör Montella, forveti Barış'a emanet edecek. Oğuz'u kulübeye çekecek olan İtalyan çalıştırıcı, takımın en büyük kozları Arda Güler ve Kenan Yıldız'a da formalarını teslim edecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ABDÜLKERİM, MERİH, FERDİ, ORKUN, HAKAN, KEREM, ARDA, KENAN, BARIŞ.

GÜRCİSTAN: MAMARDASHVILI, KAKABADZE, DVALI, KASHIA, GOGLICHIDZE, GOCHOLEISHVILI, KOCHORASHVILI, MEKVABISHVILI, KITEISHVILI, KVARATSKHELIA, MIKAUTADZE

REKLAM - Türk Telekom
Aslan'dan 10 numara bombası!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolculardaki sorun ortaya çıktı! Test sonuçları şoke etti...
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05