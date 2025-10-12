Milliler destan yazdı

Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım atan Türkiye, Bulgaristan deplasmanında ikinci yarıdaki üstün performansı ile galibiyete uzandı. Ay-Yıldızlılar maça iyi de başladı. 11'de Hakan'ın güzel pasında Arda Güler harika bir kontrolle topu köşeye bıraktı. İki dakika sonra Kirilov'un şutu, Zeki Çelik'e çarparak kaleci Uğurcan'ı yanılttı. İlk yarıda kalan sürede pozisyon üretmekte zorlanan Türkiye, ikinci yarıda 5 gol daha buldu.

DEPLASMANDA İLK ZAFER

49'da Popov harika bir aşırtma ile ters vuruş yaptı ve öne geçtik. Ardından 51'de Arda Güler, pasında Kenan'ı buldu. Genç yıldız da şık bir çalımla köşeyi buldu. 56'da bu kez Hakan Çalhanoğlu harika bir uzun pas attı. Güzel bir çalımın ardından Kenan topu köşeye göndererek farkı açtı. 65'te Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Zeki kafayla fileleri buldu. Uzatmalarda ise Oğuz Aydın'ın pasında İrfan Can Kahveci topu boş kaleye göndererek skoru belirledi.

HAKAN'IN 100'Ü GÜLDÜ

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan deplasmanında kilidin açılmasında önemli rol oynadı. Ay-Yıldızlı forma altında 100. maçına çıkan Hakan, henüz 11. dakikada Arda Güler'in attığı golde harika bir ara pası atarak golü hazırladı. İyi futbolunu sürdüren ve sahanın lideri olduğunu gösteren Çalhanoğlu, 56'da ise Kenan Yıldız'ın attığı şık golde harika bir uzun pas attı. Bunu iyi değerlendiren Kenan farkı açarken Hakan da ikinci asistini kaydetti. 100. maçında şov yapan tecrübeli oyuncu sahanın her alanındaydı.

UĞURCAN ÇAKIR'A İŞ DÜŞMEDİ

İspanya karşısında 6 kurtarış yapmasına karşın kalesinden 6 top çıkartan Uğurcan Çakır, Bulgaristan deplasmanında ise rahat bir maç çıkarttı. 13'te Kirilov'un attığı golde gelen şutun Zeki Çelik'e çarpması ile ters ayakta yakalanan Uğurcan maçın büyük bölümünde kameralara yansımadı. Sadece ikinci yarıda gelen sert bir şutta iyi bir kurtarış yapan Uğurcan, karşılaşmayı hatasız tamamladı. Bunda savunmadaki Abdülkerim Bardakcı ve Melih Demiral'ın da üstün performansının önemli etkisi oldu.

SINIRDA BİTİRDİLER

Milli Takım'ın Bulgaristan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 14 Ekim'deki Gürcistan ile maçında forma giyemeyeceklerdi ancak bu 3 isim de dikkatli oynadı ve mücadeleyi kartsız bitirdi.

ORKUN DİREĞE TAKILDI

Bulgaristan karşısında orta alanda iyi bir maç çıkartan Orkun Kökçü gole de çok yaklaştı. Mücadele 0-0 devam ederken 9. dakikada ceza alanı dışarısından güzel bir şut çıkartan Orkun, üst direğe takıldı. İkinci yarıda da gole yaklaşan milli yıldız bu kez kaleciyi geçemedi ancak kritik hamlelerle yıldızlaştı.

MONTELLA DÖRT DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dün, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Mert, Eren, İsmail ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Berke Özer, Yusuf Akçicek ve Atakan ise kadroya alınmadı.

CAN UZUN İKİNCİ YARIDA OYNADI

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Can Uzun, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Can, Almanya yerine Türk Milli Takımı'nı tercih etmişti. Can'ın bu tercihi sergilediği üstün performans sonrasında özellikle Almanya'da tartışma konusu oldu.

KADIOĞLU BİR YIL SONRA İLK 11'DE

Son yıllarda sakatlıklarla uğraştığı için hem Brighton hem de milli takımda formasından uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, 1 yıl sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynayan Ferdi, son olarak 11 Ekim 2024 yılında Karadağ'ı 1-0 yendiğimiz karşılaşmada sahaya 11'de çıkmıştı.