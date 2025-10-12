CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi! "Galibiyete önderlik etti"

Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçta iki kez fileleri havalandıran Kenan Yıldız, İtalyan basınında övgüyle anıldı. Juventus'un 10 numarası, Montella yönetimindeki Türkiye'ye liderlik eden performansıyla manşetleri süsledi. İşte atılan manşetler…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 11:30
Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Kenan Yıldız oldu. Juventus forması giyen genç oyuncunun performansı, İtalyan medyasında geniş yankı buldu.

Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

LA STAMPA: YILDIZ BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI, JUVENTUS ALKIŞLADI

Gazete, Kenan Yıldız'ın performansını "Türkiye dün gece enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Haberde, "Yıldız beş dakikada iki gol atarak Türkiye'nin Bulgaristan deplasmanında 6-1'lik galibiyetle E Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.

Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

GOAL İTALYA: JUVENTUS'UN YILDIZI BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Goal, Kenan'ın "Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece" yaşadığını belirterek, milli takım formasıyla ilk kez iki gol kaydettiğine vurgu yaptı. Haberde, "2005 doğumlu Bianconero'nun önderliğindeki Montella'nın ekibi, Sofya'da oldukça baskın bir performans sergiledi" denildi.

Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

TUTTOSPORT: YILDIZ DURDURULAMAZ

Tuttosport, Kenan Yıldız'ın adeta fırtına gibi estiğini belirterek kısa ve net bir başlık attı: "Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan'a karşı net galibiyette iki gol attı."

Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

CALCIOMERCATO: KENAN YILDIZ FORMUNU YENİDEN YAKALADI

Calciomercato ise Kenan'ın performansını detaylı biçimde analiz etti: "Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan karşısında 51. ve 56. dakikalarda iki gol atarak maça damgasını vurdu. Beş dakika içinde skor 3-1 ve 4-1'e geldi. Kenan Yıldız yeniden formunun zirvesinde."

SON DAKİKA
