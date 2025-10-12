Kenan Yıldız İtalya’da manşetleri süsledi! “Galibiyete önderlik etti”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Kenan Yıldız oldu. Juventus forması giyen genç oyuncunun performansı, İtalyan medyasında geniş yankı buldu.

LA STAMPA: YILDIZ BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI, JUVENTUS ALKIŞLADI Gazete, Kenan Yıldız'ın performansını "Türkiye dün gece enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Haberde, "Yıldız beş dakikada iki gol atarak Türkiye'nin Bulgaristan deplasmanında 6-1'lik galibiyetle E Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.