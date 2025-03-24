Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

Öte yandan Millilerin 2026 Dünya Kupası'na katılmak için eleme turunda karşı karşıya geleceği son rakip de belli oldu.

E grubunda yer alacağı ve Gürcistan ile Bulgaristan'la karşılaşacağı daha önceden belli olan Bizim Çocuklar'ın son rakibi ise İspanya oldu. UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden İspanya E Grubu'nun son takımı oldu.