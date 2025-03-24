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Haberler A Milli Futbol Takımı Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

A Milli Futbol Takım'ımızın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edeceği E Grubu'ndaki rakipleri netleşti. Daha önce Gürcistan ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alacağı belli olan millilerimizin son rakibi, UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Finali'nde Hollanda'yı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden İspanya oldu. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız maçların fikstürü de açıklandı. İşte karşılaşmaların tarihleri ve saatleri… | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 15:15
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Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

Öte yandan Millilerin 2026 Dünya Kupası'na katılmak için eleme turunda karşı karşıya geleceği son rakip de belli oldu.

Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

E grubunda yer alacağı ve Gürcistan ile Bulgaristan'la karşılaşacağı daha önceden belli olan Bizim Çocuklar'ın son rakibi ise İspanya oldu. UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden İspanya E Grubu'nun son takımı oldu.

Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri

A Milli Takım'ımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü ise şu şekilde:

4 Eylül 2025 - 19:00 | Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025 - 21:45 | Türkiye-İspanya
11 Ekim 2025 - 21:45 | Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025 - 21:45 | Türkiye-Gürcistan
15 Aralık 2025 - 20:00 | Türkiye-Bulgaristan
18 Aralık 2025 - 22:45 | İspanya-Türkiye

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