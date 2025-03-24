Sıradaki hedef 2026 Dünya Kupası! İşte Bizim Çocuklar'ın eleme maçlarının tarihleri
A Milli Futbol Takım'ımızın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edeceği E Grubu'ndaki rakipleri netleşti. Daha önce Gürcistan ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alacağı belli olan millilerimizin son rakibi, UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Finali'nde Hollanda'yı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden İspanya oldu. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız maçların fikstürü de açıklandı. İşte karşılaşmaların tarihleri ve saatleri… | Son dakika spor haberleri
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A Milli Takım'ımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü ise şu şekilde:
4 Eylül 2025 - 19:00 | Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025 - 21:45 | Türkiye-İspanya
11 Ekim 2025 - 21:45 | Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025 - 21:45 | Türkiye-Gürcistan
15 Aralık 2025 - 20:00 | Türkiye-Bulgaristan
18 Aralık 2025 - 22:45 | İspanya-Türkiye
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