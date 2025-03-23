  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum!

Vincenzo Montella: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar ilk maçtan ise 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, A Ligi'ne yükselirken Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar ilk maçtan ise 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, A Ligi'ne yükselirken Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın valdesini kaybetti.

İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz.

Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik.

Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici...

Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize...

Bizim Çocuklar A Ligi'nde!
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İstanbul Valiliği duyurdu: İşte seçim tarihi
F.Bahçe'de flaş Maximin gerçeği!
G.Saray'da Yunus Akgün endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi 22:25
"Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz!" "Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz!" 22:25
Milli Takım'ın 250. galibiyeti! Milli Takım'ın 250. galibiyeti! 22:18
Milli maçta oruç arası verildi Milli maçta oruç arası verildi 21:24
Gürcistan'dan Ermenistan'a gol yağmuru! Gürcistan'dan Ermenistan'a gol yağmuru! 20:43
Bizim Çocuklar A Ligi'nde! Bizim Çocuklar A Ligi'nde! 19:55
Daha Eski
Montella: Penaltılara çalıştık ama... Montella: Penaltılara çalıştık ama... 19:03
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 18:50
Fırtına Göztepe'ye hazırlanıyor Fırtına Göztepe'ye hazırlanıyor 18:45
Derbi biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar Derbi biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar 18:30
Milli Takım'ın 11'i açıklandı! Milli Takım'ın 11'i açıklandı! 18:16
Milli sporcumuzdan altın madalya! Milli sporcumuzdan altın madalya! 18:03