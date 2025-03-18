  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem!

Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem!

A Milli Takım'ımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 15:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 15:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile oynayacağı ilk maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

REKLAM - Casper
TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu!
DİĞER
Baba- kız arasındaki buzlar eridi derken... Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan barışma iddialarına net cevap! "Küsmemek için mücadele verirken..."
Başkan Erdoğan'dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail'e "dur" demeli!
Emerson'un babasından transfer itirafı!
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emerson'un babasından transfer itirafı! Emerson'un babasından transfer itirafı! 14:05
Bursaspor Adem Çağlayan ile anlaştı Bursaspor Adem Çağlayan ile anlaştı 13:48
A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! 13:34
Mehmet Topal için resmi açıklama geldi! Mehmet Topal için resmi açıklama geldi! 13:24
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 12:59
Talisca beklentilerin altında kaldı! Talisca beklentilerin altında kaldı! 10:04
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 10:30
Alperen'den bir "duble-duble" daha! Alperen'den bir "duble-duble" daha! 10:34
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 11:02
Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! 11:05
Messi kadroya dahil edilmedi! Messi kadroya dahil edilmedi! 11:09
ManU'yu sırtlayan adam: Bruno Fernandes ManU'yu sırtlayan adam: Bruno Fernandes 11:11