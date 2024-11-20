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Haberler A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? | Milli takım play-off muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? | Milli takım play-off muhtemel rakipleri

A Milli futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ’a 3-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesi sonrası Türkiye grubu ikinci sırada tamamladı. A Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın muhtemel rakipleri ve kura tarihi de belli oldu. Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:29 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:40
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UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? | Milli takım play-off muhtemel rakipleri

Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi ise çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Peki UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? Milli takım play-off muhtemel rakipleri ve ayrıntıları sizin için derledik.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.

MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turundaki rakiplerimiz;

A Ligi 1. Grubu Portekiz ve Hırvatistan'ın ardından 3. bitiren İskoçya,

A Ligi 2. Grup'u Fransa ile İtalya'nın ardından 4 puanla 3. bitiren Belçika,

3. Grup'ta 6 puanla Almanya'yla Hollanda'nın arkasında kalan Macaristan,

4. Grup'ta İspanya ile Danimarka'nın arkasında üçüncü olan Sırbistan...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

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