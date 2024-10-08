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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım'da Mert Günok ve İsmail Yüksek şoku!

A Milli Takım'da Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:38
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A Milli Takım'da Mert Günok ve İsmail Yüksek şoku!

A Milli Takım'da Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan duyuruda, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi" ifadeleri kullanıldı.

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