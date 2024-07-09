Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler yorumu: Hepsinden farklı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler yorumu: Hepsinden farklı

EURO 2024'te A Milli Takımımız'ın Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiği çeyrek final maçı sonrası Cumhurbaşkanlığı uçağında başkan Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarıyla sohbet etti. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını yorumlayan Başkan Erdoğan, ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:55
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler yorumu: Hepsinden farklı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçların analizini yaptı, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularla ilgili görüşlerini detaylı biçimde anlattı.

"KARARLI VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE..."

Başkan Erdoğan, Türk futbolunun yeni göz bebeği Arda Güler hakkındaki düşüncelerini de aktardı.

Genç oyuncunun 'Allah vergisi' bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" ifadelerini kullandı.

"ARDA HEPSİNDEN FARKLI"

Arda'nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi..." sorusuna, "Arda, hepsinden farklı." cevabını verdi.

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