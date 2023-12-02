Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.
Organizasyona 2. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda yer aldı.
Millilerin F Grubu'ndaki rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı oldu.
Play off C Yolu'nda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg şampiyonaya katılmak için mücadele edecek.
Çekilen kuranın ardından A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:
Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum.
EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük.
EURO 2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım.
Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde.
Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır.'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde.
Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak.