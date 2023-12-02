Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki grubumuzu değerlendirdi. Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı oldu. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:07
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Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Organizasyona 2. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda yer aldı.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Millilerin F Grubu'ndaki rakipleri ise Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı oldu.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Play off C Yolu'nda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg şampiyonaya katılmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Çekilen kuranın ardından A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum.


Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

EURO 2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde.

Türkiye'nin grupları belli oldu! Montella'dan eşleşme yorumu

Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır.'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde.

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