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A Milli Takım'da Letonya maçı mesaisi

Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri 6. maçında deplasmanda tarihi galibiyetle Hırvatistan'ı deviren A Milli Futbol Takımı'mız, D Gubu'ndaki 7. maçında Letonaya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 19:33
A Milli Takım'da Letonya maçı mesaisi

A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından özel uçakla gece geç saatlere Konya'ya gelerek kampa girdi. Grubundaki 7. maçında Pazar günü Letonya ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Yusuf Sarı sakatlığı nedeniyle yer almadı. Hırvatistan maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise salonda yenileme çalışması yaptı.

Milliler, yarın yapacağı antrenman ile Letonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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