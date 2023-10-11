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Vincenzo Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella Ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Kahveci ve Vincenzo Montella'nın açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 19:03 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 19:37
Vincenzo Montella: Öyle bir Türkiye izleteceğiz ki...

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik mücadele öncesi A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu

İşte İrfan can Kahveci ve Vincenzo Montella'nın açıklamaları...

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"HER ZAMAN KENDİME ODAKLANIYORUM"

"Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim.

"EN ÖNEMLİ MAÇLARIMIZDAN BİRİ"

"Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum."

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"HERŞEYE HAZIRIZ"

"Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız.

"ELİMDEKİ OYUNCULARA GÖRE PLAN YAPARIM"

Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"HIRVATİSTAN MAÇI İLE BAŞLAMAK YENİ BİR TEKNİK DİREKTÖR İÇİN AVANTAJ MI?

" Vincenzo Montella: "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak."

"DAHA ÖNCE ADANA DEMİRSPOR'DA 4-6-0 GİBİ TAKTİKLER DENEDİNİZ. MİLLİ TAKIM'DA DA BÖYLE BİR DENEMENİZ OLACAK MI?

"Vincenzo Montella: "O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum.

"HIRVATİSTAN'DA BELKİ DE TÜRKİYE'DEN VE İTALYA'DAN DAHA BÜYÜK BİR FUTBOL SEVGİSİ VAR. BU SEVGİDEN HABERDAR MISINIZ?"

Vincezo Montella: "Evet."

"9 SENE SONRA BURADA..."

"Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın?

"HAKAN ÖYLE BİR SEVİYEDE Kİ..."

Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi."

"İSTEĞİMİZİ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Zorlu bir başlangıç gibi gözükse de ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim kaliteli oyuncularımız var. Burada milli gururumuzu ve isteğimizi sahaya yansıtacağız.

"ÖYLE BİR TÜRKİYE GÖSTERECEĞİZ Kİ

Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak.

"YUSUF SARI İSTEKLİ BİR OYUNCU"

Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz. Stoperde çok önemli 3 eksiğimiz var ama mevcut oyuncularımızla çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

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