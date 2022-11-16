Türkiye - İskoçya maçının ardından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu!

A Milli Futbol Takımı'mız Diyarbakır'daki özel müsabakada İskoçya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelede milliler adına gol kaydeden isimlerden birisi de Cengiz Ünder oldu. Yıldız oyuncu karşılaşmayı değerlendirdi.

"İNANILMAZ COŞKULU BİR KARŞILAMA OLDU"

Cengiz Ünder maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı."

"Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi."

"O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takım'da olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu." ifadelerine yer verdi.