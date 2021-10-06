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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye-Norveç maçında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak!

Son dakika spor haberi... Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda A Milli Takım'ımız Norveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Buna göre; Türkiye - Norveç maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 11:48 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 12:16
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye-Norveç maçında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak!

A Millî Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

A Milli Takım, Felix Brych yönetiminde daha önce 4 maç oynadı ve galibiyet alamadı.

-11/11/11 Türkiye 0-3 Hırvatistan
-14/11/12 Türkiye 1-1 Danimarka
-28/03/15 Hollanda 1-1 Türkiye
-14/10/19 Fransa 1-1 Türkiye

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