Türkiye 2-2 Karadağ | MAÇ SONUCU ÖZET | 2022 Dünya Kupası maçı özeti

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle ile sona erdi.

Maçın golleri Milli Takımı'mız adına 9' Cengiz Ünder, 31' Yusuf Yazıcı'dan geldi. Karadağ'ın golleri 40'ta Marusic, 90+7'de Radunovic'ten geldi.

Ay Yıldızlılar, bir sonraki maçını Cebelitarık ile deplasmanda oynayacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk etti. Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın oynadığı son resmi karşılaşma olan EURO 2020'deki İsviçre maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Güneş, Uğurcan'ın yerine Altay'a, Çağlar yerine Okay'a, İrfan Can yerine Yusuf'a ve Ozan yerine Kenan'a şans verdi. Güneş kaleyi Altay Bayındır'a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten oluşturdu. Savunmanın önünde Okay Yokuşlu'ya şans veren tecrübeli teknik adam, onun önündeki dörtlüde ise Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a forma verdi. Şenol Güneş'in forvet bölgesindeki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.



KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANET



Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020'de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.



MERT MÜLDÜR SOL BEK



Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür'den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.



2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTI



A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.



KARADAĞ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, takımının oynadığı son resmi mücadele olan Norveç karşılaşmasına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Radulovic, Lagator'un yerine Vesovic'e şans verirken, forvet bölgesinde tecrübeli oyuncu Stevan Jovetic'in yerine ise Drasko Bozovic'e ilk 11'de yer verdi. Karadağ, Türkiye karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Bozovic, Djurdjevic.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kaan'ın ceza sahası içerisi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.



26'ncı dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Cengiz, son çizgiye inmeden pasını yerden ceza sahası içerisindeki Burak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



30'uncu dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Organize gelişen atakta Kenan, pasını ceza sahası içerisindeki Zeki'ye çıkardı, Zeki ise kanattan bindiren Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in son çizgiye gelmeden yerden içeriye çıkardığı topla buluşan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



34'üncü dakikada Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına yakın bir bölgede topa iyi yükselen Merih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mijatovic'ten döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı dönen topu önünde bulan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



40'ıncı dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Marusic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



İlk yarı Türkiye'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



63'üncü dakikada Okay'ın pasıyla sağ kanattan topla birlikte kat eden Cengiz'in ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.



76'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mijatovic'te kaldı.



90+3'üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kerem pasını ceza sahası yayı üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



90+7'nci dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Radunovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.