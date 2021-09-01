Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye-Karadağ maçında Burak Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!

Son dakika spor haberi: Türkiye-Karadağ maçında Burak Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!

Son dakika spor haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımız Karadağ 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Burak Yılmaz ile rakip kaleci Mijatovic arasında korkutan bir an yaşandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 23:46
Son dakika spor haberi: Türkiye-Karadağ maçında Burak Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız rakibiyle 2-2 berabere kalırken, mücadelenin son dakikalarında korkutan bir an yaşandı.

Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topta Burak Yılmaz topu ıska geçince Karadağ kalecisi Mijatovic ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan tecrübeli kalecinin hemen yanına giden Burak Yılmaz, sağlık görevlilerini sahaya davet etti ve Mijatovic'in yanında bir an olsun ayrılmadı.

İşte o anlar...

*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.

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