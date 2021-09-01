Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye Karadağ maçı sonrası grubumuzda oluşan puan durumu!

İşte Türkiye Karadağ maçı sonrası grubumuzda oluşan puan durumu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 4. maçında Karadağ ile karşılaştı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan millilerimiz, Karadağ karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve Norveç Hollanda maçının da beraberlikle sona ermesiyle liderliğini sürdürdü. İşte 4. maçlar sonunda grubumuzda oluşan puan durumu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 23:42
İşte Türkiye Karadağ maçı sonrası grubumuzda oluşan puan durumu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Maç öncesi 7 puanla lider konumda bulunan Milliler, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada son saniyede gelen gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçlarda ise Norveç, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; Letonya, konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

İşte G Grubu'ndaki güncel puan durumu:

1- TÜRKİYE: 8
2- HOLLANDA: 7
3- KARADAĞ: 7
4- NORVEÇ: 7
5- LETONYA: 4
6- CEBELİTARIK: 0

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