İşte Türkiye Karadağ maçı sonrası grubumuzda oluşan puan durumu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Maç öncesi 7 puanla lider konumda bulunan Milliler, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada son saniyede gelen gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçlarda ise Norveç, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; Letonya, konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

İşte G Grubu'ndaki güncel puan durumu:

1- TÜRKİYE: 8

2- HOLLANDA: 7

3- KARADAĞ: 7

4- NORVEÇ: 7

5- LETONYA: 4

6- CEBELİTARIK: 0