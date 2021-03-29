Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı 589. sınavında! İlginç detay

Son dakika spor haberi: 589. sınavında! İlginç detay

Son dakika spor haberleri... , ile 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki 3. maçına çıkacak. Daha önce 588 müsabaka yapan ay-yıldızlı ekip, 224 galibiyet alırken 224 kez de yenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:35
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı 589. sınavında! İlginç detay

, ile yarın yapacağı üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak. , 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini , 32'sini , 23'ünü , 23'ünü , 3'ünü de temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 588 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te 'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra , Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını 'da ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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