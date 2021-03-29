Haberler A Milli Futbol Takımı Bu Türkler korkutucu!

Bu Türkler korkutucu!

: Türkiye, Norveç’i La Rosaleda’ya gömdü AS: Haaland ve Odegaard’ı izlemeye gittik ama karşımıza ve çıktı Algemeen Dagblad: Türkiye bu kez Norveç’i küçük düşürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Bu Türkler korkutucu!

Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren ve yolunda önemli galibiyetler alan , 'da da gündeme oturdu. 'dan 'ya, 'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkede ay-yıldızlı ekibimize övgü dolu sözler vardı. İşte gazetelerin o manşetleri: : "Türkiye, Norveç'i La Rosaleda'ya gömdü. Emin adımlarla yoluna devam ediyor.", AS: "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza ve çıktı."

'NORVEÇ KÜÇÜK DÜŞTÜ'

: "Türkiye çarşamba günü Hollanda'yı rezil etti, Portakalları 4-2 yenerek evine gönderdi. Norveç'e de şans tanımadı.", NOS: "Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakalların grubunda lider.", Algemeen Dagblad: "Türkiye bu kez Norveç'i küçük düşürdü.", : "Türkler Norveç'i parçaladı.", B92: "Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde.", : "Bu Türkiye gerçekten korkutucu. Türkiye, Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek uçuşa geçti.", : "Norveç karşısında süper Türkiye."

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