Bu Türkler korkutucu!

Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren ve 2022 Dünya Kupası yolunda önemli galibiyetler alan A Milli Takım, Avrupa'da da gündeme oturdu. Almanya'dan İtalya'ya, İspanya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkede ay-yıldızlı ekibimize övgü dolu sözler vardı. İşte gazetelerin o manşetleri: Marca: "Türkiye, Norveç'i La Rosaleda'ya gömdü. Emin adımlarla yoluna devam ediyor.", AS: "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı."

'NORVEÇ KÜÇÜK DÜŞTÜ'

Bild: "Türkiye çarşamba günü Hollanda'yı rezil etti, Portakalları 4-2 yenerek evine gönderdi. Norveç'e de şans tanımadı.", NOS: "Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakalların grubunda lider.", Algemeen Dagblad: "Türkiye bu kez Norveç'i küçük düşürdü.", Sportklub: "Türkler Norveç'i parçaladı.", B92: "Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde.", Corriere dello Sport: "Bu Türkiye gerçekten korkutucu. Türkiye, Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek uçuşa geçti.", Tuttosport: "Norveç karşısında süper Türkiye."