Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. İkinci mücadelede ise milliler, Norveç'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçerek grupta ilk sırada yer aldı. Grubun diğer maçlarında ise Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1, Hollanda ise Letonya'yı 2-0 mağlup etti.
İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Türkiye-6
2- Karadağ-6
3- Hollanda-3
4- Norveç-3
5- Letonya-0
6- Cebelitarık-0
30 MART SALI:
21.45: Türkiye-Letonya
21.45: Karadağ-Norveç
21.45: Cebelitarık-Hollanda