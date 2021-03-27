Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

Son dakika spor haberi... 'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında 'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Ay-Yıldızlılar'ın grubunda oynanan diğer maçlarda ise , 'ı 4-1, ise 'yı 2-0 mağlup etti. İşte 'ın grubunda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 21:51
Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

'mız, 'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi 'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. İkinci mücadelede ise milliler, 'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçerek grupta ilk sırada yer aldı. Grubun diğer maçlarında ise , 'ı 4-1, Hollanda ise 'yı 2-0 mağlup etti.

İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Türkiye-6
2- Karadağ-6
3- Hollanda-3
4- Norveç-3
5- Letonya-0
6- Cebelitarık-0

30 MART SALI:

21.45: Türkiye-Letonya
21.45: Karadağ-Norveç
21.45: Cebelitarık-Hollanda

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