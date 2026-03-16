Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague'in 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 10:12
EuroLeague'de ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

EuroLeague'in 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.

İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Basketbol Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

Archie Brown'a La Liga devinden kanca!
G.Saray yönetiminden flaş hamle! 9.5 milyon Euro...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 17. gün: Trump'tan NATO'ya tehdit
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
"Gözlerimizin pası silindi desem yeridir"
