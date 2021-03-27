Son dakika spor haberi: A Milli Takım "Haaland'dan korkuyorlar" lafına cevabı sahada verdi!

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, milli takım arasında gittiği ülkesinde Erling Haaland'la ilgili konuşmuştu.

Linnes Haaland'la ilgili, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor." ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup etti ve cevabını sahada verdi.

MİLLİLERİMİZ 2'DE 2 YAPTI

Millilerimiz bu galibiyetle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı.

HAALAND SUSTU KALDI

Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland, 83 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede isabetli şut atamadan maçı tamamlarken varlık gösteremedi.

ÇAĞLAR NET KONUŞTU

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç sonrası, "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde." açıklamasını yaptı.