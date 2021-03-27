Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım "Haaland'dan korkuyorlar" lafına cevabı sahada verdi!

Son dakika spor haberi: "Haaland'dan korkuyorlar" lafına cevabı sahada verdi!

Son dakika spor haberi: 'ın Norveçli sağ beki , arasında gittiği ülkesinde 'la ilgili konuşmuştu. , "Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerini kullanmıştı. Millilerimiz, Haaland'lı 'i 3-0 mağlup ederek cevabı sahada verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:18
Son dakika spor haberi: A Milli Takım "Haaland'dan korkuyorlar" lafına cevabı sahada verdi!

'ın Norveçli sağ beki , arasında gittiği ülkesinde 'la ilgili konuşmuştu.

Haaland'la ilgili, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor." ifadelerini kullanmıştı.

'ımız, G Grubu'ndaki ikinci maçında 'i 3-0 mağlup etti ve cevabını sahada verdi.

MİLLİLERİMİZ 2'DE 2 YAPTI

Millilerimiz bu galibiyetle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı.

HAALAND SUSTU KALDI

Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland, 83 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede isabetli şut atamadan maçı tamamlarken varlık gösteremedi.

ÇAĞLAR NET KONUŞTU

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç sonrası, "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde." açıklamasını yaptı.

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