Norveç - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi. A Milliler böylece, kağıt üzerinde grupta en güçlü rakipleri olarak gösterilen takımlardan 6 puan çıkarmayı başardı.

Karşılaşma, Norveç'teki corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde bulunan La Rosaleda Stadı'nda oynandı.

Maça fırtına gibi giren Ay-Yıldızlılar, 4. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü sahne aldı. Milli futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturup farkı ikiye çıkardı: 0-2.

OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL!

İkinci yarıda da durmayan Milliler'de gol perdesini açan Ozan Tufan, maçın son golünü de kaydetti. Ozan Tufan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle tabelayı belirledi: 0-3.

NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI

80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.