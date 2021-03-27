Haberler A Milli Futbol Takımı Norveç - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Norveç - : 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında konuk olduğu Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. (2) ve 'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:13
Norveç - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ne galibiyetiyle başlayan 'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi. böylece, kağıt üzerinde grupta en güçlü rakipleri olarak gösterilen takımlardan 6 puan çıkarmayı başardı.

Karşılaşma, Norveç'teki corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'nın kentinde bulunan 'nda oynandı.

Maça fırtına gibi giren Ay-Yıldızlılar, 4. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada bu kez sahne aldı. Milli futbolcu, 'nın kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturup farkı ikiye çıkardı: 0-2.

OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL!

İkinci yarıda da durmayan Milliler'de gol perdesini açan Ozan Tufan, maçın son golünü de kaydetti. Ozan Tufan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle tabelayı belirledi: 0-3.

NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI

80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, 'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.

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