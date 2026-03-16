Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un hedefi 148 haftalık rekora ulaşmak: 5 maçlık galibiyet serisi peşinde

Trabzonspor’un hedefi 148 haftalık rekora ulaşmak: 5 maçlık galibiyet serisi peşinde

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ikas Eyüpspor’a konuk oluyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 26 haftada 57 puan toplayan Trabzonspor, galibiyet serisini 5 maça çıkararak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 11:33
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maçlık kazanma serisi yakalamış olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 26 haftada 57 puan toplayarak 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 5 maça taşımayı başarmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarında sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Archie Brown'a La Liga devinden kanca!
G.Saray yönetiminden flaş hamle! 9.5 milyon Euro...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 17. gün: Trump'tan Hürmüz planı NATO tehdidi
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! Geçtiğimiz sezonun tersine...
