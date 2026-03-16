Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi! İşte yapay zekanın tahmini...
Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken zirve yarışında dengeler yeniden şekillendi. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak avantajını artırdı. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise puanını sarı-lacivertlilerle eşitledi. Ligde oluşan bu tablo sonrası Süper Lig'i simüle eden yapay zeka modeli, takımların şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 11:27
Yapılan simülasyonlara göre, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali en yüksek takım olarak öne çıktığı görülürken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da matematiksel olarak yarışın içinde kalmaya devam ettiği belirtiliyor. İşte oranlar...
Galatasaray: Yüzde 92
Fenerbahçe: Yüzde 6
Trabzonspor: Yüzde 2
Fenerbahçe ile aynı puanda olan Trabzonspor'un, Süper Lig'i ilk 2'de bitirme şansı ise bu hafta yüzde 14 oranında arttı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
