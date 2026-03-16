Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Geçtiğimiz sezonun tersine...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki performansının, geçen sezon sergilediği tabloya göre tam tersine döndüğü görüldü. İşte o çarpıcı tablo... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 10:10
Geçtiğimiz hafta Samsunspor'u yenen Kanarya, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor ile berabere kalırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup oldu.
HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ!
Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenilgisi ile zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'nin grafiği geçen sezonun tam tersi bir hal aldı.
Geçen sezon ilk 6 sırada bitiren takımlara karşı galibiyet alamayan sarı lacivertliler, bu sezon da küme düşme potasındaki takımlara karşı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, sarı lacivertli ekip son 5 sırada yer alan takımlara 7 puan kaptırdı.
Bu grafik lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 7'ye yükselmesine neden oldu.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.