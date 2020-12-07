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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer: İlk maçı ile oynayalım

A Milli Takım'ın 2022 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, kurayı değerlendirdi. De Boer, ilk maçı ile oynamayı temenni ettiklerini belirtip, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:20
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer: İlk maçı Türkiye ile oynayalım

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Avrupa Elemeleri'nde A ile eşleşmeleri hakkında konuştu.

Gruptaki takımları değerlendiren De Boer, "Ölüm grubunda değiliz ama bence bu kurada ölüm grubu da yok. Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Türkiye iyi yeteneklere sahip olan bir futbol ülkesi. Norveç'te Haaland ve Odegaard gibi oyuncular var. Karadağ ve iyi organizasyonlara sahip. Cebelitarık karşısında da averajımızı düzeltmeye çalışacağız." dedi.

"İLK MAÇI TÜRKİYE İLE OYNAYALIM"

Türkiye'deki maçı seyircisiz oynamak istediğini söyleyen Hollandalı hoca, "İlk maçımızı Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir. Mart ayında Norveç ile de oynamak isterim." ifadesini kullandı.

Grupta eşleşmediği için mutlu olduğu takımlar sorulunca da De Boer, ", ve gibi ülkelerle eşleşmediğimiz için mutluyum. ve gibi ülkelere uzun süreli yolculuklar da yapmayacak olmamız güzel." cevabını verdi.

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