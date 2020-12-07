Son dakika: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren A Milli Takım'ımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan
B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs, Malta
I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein
İLK SIRADA BİTİREN 10 TAKIM KATAR BİLETİNİ ALACAK
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım Dünya Kupası vizesi alacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.
3 TAKIM PLAY-OFF'TAN GİDECEK
Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
MAÇLAR MART 2021'DE BAŞLAYACAK
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek.