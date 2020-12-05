Haberler A Milli Futbol Takımı Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Flaş yorumu! "EURO 2020'de 'ın en büyük kozu olur"

Sezon başında 'tan ayrılarak Lille'e transfer olan , şu ana kadar sergilediği performansla 'yı adeta salladı. 35 yaşındaki milli oyuncu, son olarak takımının 'nde 'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımını zafere taşımıştı. Burak Yılmaz bu performansı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilirken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarları da Kral'a şapka çıkardı. İşte spor yazarlarından Burak Yılmaz yorumları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:04
Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

LEVENT TÜZEMEN:
'ın başarısı tesadüf değil. 35 yaşında ama futbola olan aşkı 18 yaşında. Onu Türkiye'de izlerken iş ahlakına ve profesyonelliğine hep saygı duydum.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Pozisyona girer, kaçırır, ıslıklanabilir. Ama asla küsmez, öz güvenini kaybetmez. Bazen jeneriklik goller atar bazen de kolay golleri kaçırır. Ama ekmek yediği yere saygısızlık etmez, yüreğini ortaya koyar.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Burak, mükemmel profesyonelliği ile önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'nda da 'ın en büyük kozu olur. Çünkü dünyada Burak gibi defans arkası koşuları mükemmel yapan oyuncular kolay bulunmuyor.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

GÜRCAN BİLGİÇ:
Sanırım 20 gün önceydi. 'ın Ronaldo ve Ibrahimovic görüşünü okudum. "Onları örnek almıyorum, onlar gibi olmaya çalışıyorum" diyordu.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Trabzon günlerinde özel antrenörü vardı. Takım antrenmanı bittikten sonra kendini geliştirmek için farklı idmanlar yapıyordu. ve A 'da oyunculuk yeteneğine liderliği de ekledi. Artık şikâyet eden, negatif enerji veren görüntüsü yok.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

'da üzerindeki baskıdan da kurtuldu. Artık rahat, güvenli ve "Ağabey" pozisyonunda. Fizik olarak kendini koruduğu sürece gollerine de devam edecek; aynı Ronaldo ve Ibrahimovic gibi.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

BÜLENT TİMURLENK:
Antalya'dan 14 yıl önce 'a geldiğinde İnönü'de kapalı tribün önünden bir maçın 45 dakikasında 10 ortası vardır. İki yıl sonra 23 yaşında F.Bahçe'de numaralı tribün önünde topu kaptırdığında ıslıklanan ve o günlerde saçını moda değil ruh hali gereği kazıtmış Burak vardı. Şenol Güneş onu santrfor yaptı, iyi ki yaptı.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Bir insanın kral olduğu yerden kalkıp 35 yaşında yeni bir meydan okuma için yollarına düşmesi cesur karardır. Burak da sahada cesur olmayı başardığı günden beri fileleri havalandırıyor.

Flaş Burak Yılmaz yorumu! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

G.Saray'dan Çin'e gitmesi hataydı, Avrupa'da oynamalıydı. Önce 'ta yarım kalan hikâyesini tamamladı şimdi de Lille'de ustalık günlerinin hikâyesini yazıyor. İki kelime: Helal olsun…

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