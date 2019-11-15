Lille'den Türk yıldızlara tebrik!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İzlanda maçı sonrası büyük sevinç yaşadı. Fransız ekibi Lille de, kulüpte forma giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı gönderiyi alıntılayan Lille hesabı, "Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Türkiye EURO 2020 biletini aldı. İki oyuncumuza da bravo!" yorumunu yaptı.