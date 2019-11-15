Lille'den Türk yıldızlara tebrik!
EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında İzlanda ile berabere kaldığı maç sonrası tur biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldızı Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, kulüpleri Lille tarafından tebrik edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İzlanda maçı sonrası büyük sevinç yaşadı. Fransız ekibi Lille de, kulüpte forma giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etmeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı gönderiyi alıntılayan Lille hesabı, "Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Türkiye EURO 2020 biletini aldı. İki oyuncumuza da bravo!" yorumunu yaptı.
- 15.11.2019
- Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler
- A Milli Futbol Takımı ilklerle EURO 2020'de! İşte o istatistikler...
- Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!
- Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? Maçlar nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...
Lille'den Türk yıldızlara tebrik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.