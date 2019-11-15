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15 Kasım 2019, Cuma
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'den Türk yıldızlara tebrik!

Lille'den Türk yıldızlara tebrik!

Elemeleri'nde sahasında İzlanda ile berabere kaldığı maç sonrası tur biletini alan A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldızı ve , kulüpleri tarafından tebrik edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İzlanda maçı sonrası büyük sevinç yaşadı. Fransız ekibi de, kulüpte forma giyen ve 'i tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı gönderiyi alıntılayan Lille hesabı, "Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği biletini aldı. İki oyuncumuza da bravo!" yorumunu yaptı.

  1. 15.11.2019
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