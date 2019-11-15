Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!
Sahasında konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı, bu başarısıyla Avrupa'da da manşet oldu. İşte millilerimiz için atılan o başlıklar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Kasım 2019 Cuma 10:51
Güncelleme: 15.11.2019 10:51
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda karşısında çıktığı kritik mücadeleden bir puanla ayrılarak tur biletini cebine koydu.
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Bu maçla birlikte aynı grupta yer aldığımız Fransa da organizasyona katılmayı garantiledi.
İşte başta Fransa olmak üzere Avrupa basınından millilerin tarihi zaferi için atılan manşetler...
RTL (Fransa)
"Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın berabere kalması sayesinde turu kaptı"
So Foot (Fransa)
"Türkiye kendinin ve Fransa'nın biletini doğrulattı"