Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

Sahasında konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı, bu başarısıyla Avrupa'da da manşet oldu. İşte millilerimiz için atılan o başlıklar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)