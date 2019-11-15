Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

Sahasında konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı, bu başarısıyla Avrupa'da da manşet oldu. İşte millilerimiz için atılan o başlıklar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Kasım 2019 Cuma 10:51 Güncelleme: 15.11.2019 10:51
Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda karşısında çıktığı kritik mücadeleden bir puanla ayrılarak tur biletini cebine koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

Bu maçla birlikte aynı grupta yer aldığımız Fransa da organizasyona katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

İşte başta Fransa olmak üzere Avrupa basınından millilerin tarihi zaferi için atılan manşetler...

Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

RTL (Fransa)

"Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın berabere kalması sayesinde turu kaptı"

Ay-yıldızlıların EURO 2020 bileti Avrupa basınında!

So Foot (Fransa)

"Türkiye kendinin ve Fransa'nın biletini doğrulattı"

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN