Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Milli Takımımızda maçın ardından liderlik bekleyişi başladı ve gözler Fransa - Moldova maçına çevrildi. Moldova'nın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada, Fransa beraberlik golünü Varane ile buldu. Bu gol oldukça tartışma yaratırken, Moldovalı futbolcuların itirazları sonuç vermedi ve gol geçerli sayıldı. İşte o skandal hakem kararı ve pozisyonun görüntüleri...
15 Kasım 2019 Cuma 10:47 Güncelleme: 15.11.2019 11:10
Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. hafta maçında Fransa, Moldova'yı ağırladı.

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Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Stade de France oynanan karşılaşmadan son Dünya Şampiyonu Fransa, 2-1 galip ayrıldı.

Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova, güçlü rakibi karşısında 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçti.

Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Ev sahibi Fransa, 35. dakikada Varane'ın golüyle eştlği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Güçsüz rakibi karşısında galibiyet golünü bulmakta oldukça zorlanan Horozlar, Olivier Giroud'un 80. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı.

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