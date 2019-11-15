Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Milli Takımımızda maçın ardından liderlik bekleyişi başladı ve gözler Fransa - Moldova maçına çevrildi. Moldova'nın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada, Fransa beraberlik golünü Varane ile buldu. Bu gol oldukça tartışma yaratırken, Moldovalı futbolcuların itirazları sonuç vermedi ve gol geçerli sayıldı. İşte o skandal hakem kararı ve pozisyonun görüntüleri...
15 Kasım 2019 Cuma 10:47
Güncelleme: 15.11.2019 11:10
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. hafta maçında Fransa, Moldova'yı ağırladı.
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Stade de France oynanan karşılaşmadan son Dünya Şampiyonu Fransa, 2-1 galip ayrıldı.
Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova, güçlü rakibi karşısında 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçti.
Ev sahibi Fransa, 35. dakikada Varane'ın golüyle eştlği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Güçsüz rakibi karşısında galibiyet golünü bulmakta oldukça zorlanan Horozlar, Olivier Giroud'un 80. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı.