Hakem liderliğimizi elimizden aldı! İşte o görüntüler

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Milli Takımımızda maçın ardından liderlik bekleyişi başladı ve gözler Fransa - Moldova maçına çevrildi. Moldova'nın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada, Fransa beraberlik golünü Varane ile buldu. Bu gol oldukça tartışma yaratırken, Moldovalı futbolcuların itirazları sonuç vermedi ve gol geçerli sayıldı. İşte o skandal hakem kararı ve pozisyonun görüntüleri...

15 Kasım 2019 Cuma 10:47 Güncelleme: 15.11.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





