EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? Maçlar nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Milli Takım son maçını Andorra ile oynayacak. Futbol severlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Milli Takımımız'ın EURO 2020'de gurubunda hangi takımlar yer alacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte EURO 2020 ile ilgili tüm detaylar...

15 Kasım 2019 Cuma 09:57 Güncelleme: 15.11.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





