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EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? Maçlar nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Milli Takım son maçını Andorra ile oynayacak. Futbol severlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Milli Takımımız'ın EURO 2020'de gurubunda hangi takımlar yer alacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte EURO 2020 ile ilgili tüm detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 09:57
Güncelleme: 15.11.2019 09:57
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.
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Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Puanını 16'ya yükselten İzlanda ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Bu akşam sahasında Moldova'yı konuk edecek bir maçı eksik Fransa ise 19 puan ile ikinci sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacak.
AY-YILDIZLI EKİP 5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
H Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.
A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO2020'de de mücadele edecek.