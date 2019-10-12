Terminatör Merih
A Milli Takım, Arnavutluk'u yenerken zaman zaman ecel terleri döktü. Özellikle ikinci yarıda Manaj'ın boş kaleye topa dokunamadığı pozisypon yürekleri ağza getirdi. Savunmamızın yıldızı ise Merih Demiral'dı...
Juventus'ta forma giyen genç stoper, ikili mücadele (13/15), hava topu (9/10), sahipsiz top kazanma (9) ve uzaklaştırma (5) istatistikleriyle yıldızlaştı. Sosyal medyada Merih için, "Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor", "Helal olsun sana Merih" yorumları yapıldı.
SERİYE BAĞLADIK
A Milli Takım, Arnavutluk ile oynadığı 8'inci maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Milliler bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapadı. Diğer iki maçın ise biri berabere bitti, Arnavutluk bir kez kazanabildi. Ay-yıldızlılar, tarihinde ise 220. zaferini elde etti. Uluslararası arenadaki 575 mücadelede 222 mağlubiyetimiz, 133 beraberliğimiz bulunuyor.
ASKERE HEDİYE
Merih galibiyeti, Mehmetçik'e armağan etti: "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize."
5 YIL SONRA KADIKÖY
Milliler yaklaşık 5 yıl sonra Kadıköy'de maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı. O gün özel maçta Brezilya'ya 4-0 mağlup olan milliler, dönüşü galibiyetle yaptı.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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