Terminatör Merih

Juventus'ta forma giyen genç stoper, ikili mücadele (13/15), hava topu (9/10), sahipsiz top kazanma (9) ve uzaklaştırma (5) istatistikleriyle yıldızlaştı. Sosyal medyada Merih için, "Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor", "Helal olsun sana Merih" yorumları yapıldı.



SERİYE BAĞLADIK

A Milli Takım, Arnavutluk ile oynadığı 8'inci maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Milliler bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapadı. Diğer iki maçın ise biri berabere bitti, Arnavutluk bir kez kazanabildi. Ay-yıldızlılar, tarihinde ise 220. zaferini elde etti. Uluslararası arenadaki 575 mücadelede 222 mağlubiyetimiz, 133 beraberliğimiz bulunuyor.



ASKERE HEDİYE

Merih galibiyeti, Mehmetçik'e armağan etti: "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize."



5 YIL SONRA KADIKÖY

Milliler yaklaşık 5 yıl sonra Kadıköy'de maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı. O gün özel maçta Brezilya'ya 4-0 mağlup olan milliler, dönüşü galibiyetle yaptı.