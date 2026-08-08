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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye Werder Bremen kancası! O tarihte İstanbul'a gelecekler

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye Werder Bremen kancası! O tarihte İstanbul'a gelecekler

Alman kulübü Werder Bremen, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai için resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:51
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye Werder Bremen kancası! O tarihte İstanbul'a gelecekler

Alman kulübü Werder Bremen, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai için resmi teklifte bulundu. Bundesliga temsilcisinin yetkilileri Alman stoperin transferini bitirmek için hafta sonu İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlılar da yabancı sayısını azaltmak içir transfere 'tamam' diyor. Uduokhai de Werder Bremen'e gitmeye sıcak bakıyor.

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