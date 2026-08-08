Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye Werder Bremen kancası! O tarihte İstanbul'a gelecekler

Alman kulübü Werder Bremen, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai için resmi teklifte bulundu. Bundesliga temsilcisinin yetkilileri Alman stoperin transferini bitirmek için hafta sonu İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlılar da yabancı sayısını azaltmak içir transfere 'tamam' diyor. Uduokhai de Werder Bremen'e gitmeye sıcak bakıyor.
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