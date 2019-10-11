'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri 'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'

'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı takımın İtalyan devi Juventus'ta forma giyen başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral maçta yaptığı kritik müdahaleler ve savaşçı ruhu ile alkış topladı. Merih'in bu performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medyada Merih Demiral tepkileri...

11 Ekim 2019 Cuma 23:23 Güncelleme: 11.10.2019 23:56
'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
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'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
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