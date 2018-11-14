A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi son maçında 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile karşı karşı geliyor. Türkiye - İsveç maçını ekranları başında takip edecek futbolseverlerin merak ettikleri konuların başında ise Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? soruları geliyor. Tüm bu soruların cevapları ve Türkiye - İsveç maçı ile alakalı tüm detaylar fotomac.com.tr'de

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.



A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER | Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

SAVUNMA | Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

ORTA SAHA | Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

FORVET | Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

KENAN KARAMAN MİLLİ TAKIM'DA

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.

24 yaşındaki futbolcu, bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.

HAZIRLIKLAR RİVA'DA DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki son maçında 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak A Milli Takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu nezaretinde bu akşam saat 18.30'da gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Hasan Ali Kaldırım ve bugün öğleden sonra kampa dâhil olan Kenan Karaman takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile kasık ve belindeki problem nedeniyle tedavi olan Enes Ünal ise antrenmana katılmadı.

A Milliler, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya yapacakları yolculuk öncesi, yarın aynı yer ve saatte İstanbul'daki son çalışmasını yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

İSVEÇ TARAFI İDDİALI

Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile yapacağı karşılaşma için Başkent Stockholm'deki Firends Arena'da çalışmalarına başlayan İsveç'in orta saha oyuncusu Larsson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki maçı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini dile getirdi.

Çok zor iki müsabakanın kendilerini beklediğini kaydeden Larsson, "Türkiye ve Rusya maçının bizim için çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Zira, Türkiye'ye karşı kendi sahamızda hayal kırıklığı yaşadık. Kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı'nın stoperi Granqvist ise gruptaki şanslarının devamı için Türkiye ile yapacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İki önemli mücadele bizi bekliyor. İlk maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye'yi yenmeliyiz, en azından ikincilik şansımızın devam etmesi için berabere kalmalıyız. Türkiye maçında elimizden geleni yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Stockholm'de kampa giren İsveçli oyuncular, teknik direktör Janne Andersson yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İsveç Milli Takımı, 15 Kasım Perşembe günü özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

MİLLİ MAÇIN BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

CENK TOSUN VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN MAÇ ÖNÜ DEMEÇLER

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili iddialı konuştu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Cenk Tosun, İsveç maçını kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kalmak istediklerini söyledi.

Güzel bir maçın kendilerini beklediğini belirten ve Konya taraftarına çok güvendiklerinin altını çizen Cenk, şöyle konuştu:

"Konya taraftarı gerçekten çok coşkulu. Stada da alışığız. Orada çok güzel anılarımız var. İzlanda maçını orada oynadık. Hayatımızda unutamayacağımız anılar arasına girer. Gruptaki son maçımız ve bizim için çok önemli. Gönül isterdi ki şu gruptan birinci çıkıp, kolay yoldan Avrupa Şampiyonası'na gidelim ama yapamadık. Bu ligde kalmak da önemli. O yüzden İsveç maçından 3 puan alıp, bu ligde kalmak istiyoruz. İsveç'i ilk maçta yendik, yine yenebiliriz. Onların mevcut kadrosu, İsveç'te oynadığımız kadroya çok yakın. Sadece Andreas Granqvist gibi çok önemli bir oyuncuları bu maçta oynayacak. Onlar için iyi bir destek olacak ama ben takım arkadaşlarıma ve hocama güveniyorum. İnşallah bu maçı alıp, grupta kalmak istiyoruz."

Milli takımın yapılanma sürecine de değinen golcü oyuncu, "Burası herkesin dört gözle beklediği bir yer. Buraya çok isteyerek geliyoruz. Hocamızın çok iyi ve güzel bir futbol felsefesi var. Mircea Lucescu ile 1-1,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. İstediklerini anlıyoruz ve sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugünden yarına olacak şeyler değil bunlar. Yeni bir yapılanmaya başladık. Herkes bize zaman versin. Gerçekten göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Topun hakimi genelde biziz ama gol atmada biraz sorunlarımız oluyor. Hocanın gerçekten iyi bir futbol felsefesi var. Onu oturttuğumuz anda milli takımın önü çok açık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR: "ELİMİZDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, İsveç önünde çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Önceki maçlarını kazanıp, gruptan lider çıkmayı kendilerinin de istediğini anlatan Çağlar, "Şanslarımız da vardı ama iyi değerlendiremedik. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Şimdi önümüzde önemli bir İsveç maçı var. Konya seyircisine çok güveniyoruz. Orada çok güzel maçlar oynandı. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Takım arkadaşlarımıza, abilerimize, hocalarımıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüz güler. Alnımızın akıyla bu maçtan çıkarız." diye konuştu.

Çağlar, beklenen oyunu ortaya koymak için zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Zamana ihtiyacımız var çünkü rakiplerimiz en az 5-6 yıldır birlikte oynuyor. Biz 1,5 yıldır birlikte oynuyoruz. Oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.