Haberler Medipol Başakşehir Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika spor haberleri: 'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:59 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 17:04
Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcularının corona virüsü test sonucunun pozitif sonuçlandığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncusunun semptomsuz olduğunu belirtti ve izolasyon ve tedavi planlamalarının başlatıldığını ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.

SON DAKİKA