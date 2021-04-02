Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Başakşehir Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcularının corona virüsü test sonucunun pozitif sonuçlandığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncusunun semptomsuz olduğunu belirtti ve izolasyon ve tedavi planlamalarının başlatıldığını ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.