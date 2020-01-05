Son dakika: Medipol Başakşehir Arda Turan'ı kamp kadrosuna dahil etmedi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: Medipol 'ı kamp kadrosuna dahil etmedi

Son dakika: Medipol Başakşehir Arda Turan'ı kamp kadrosuna dahil etmedi

Bir süredir ile adı anılan için 'de flaş bir karar alınd... Turuncu mavililer, devre arasında yapacağı kampa Arda Turan'ı dahil etmedi! İşte yaşanan son gelişmeler...

Bir süredir ile adı anılan için 'den flaş bir açıklama geldi. Turuncu mavililer, devre arasında yapacağı kampa Arda Turan'ı dahil etmedi.

İstanbul ekibinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Takımımız, Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 2. yarısının hazırlıklarını 5-15 Ocak tarihleri arasında Maxx Royal Belek'te yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.


Ekibimizin ilk antrenmanı, 5 Ocak Pazar günü saat 18.00'de Maxx Royal Belek'in antrenman sahasında olacak. Kamp süresince oynanacak hazırlık maçlarının programı aşağıdaki gibidir: ?


9 Ocak Perşembe 17.00 ( Maxx Royal Football Center / Belek)? Istanbul Başakşehir- Fortuna Sittard ( Hollanda) ?


11 Ocak Cumartesi 17.00 ( Maxx Royal Football Center / Belek)? Istanbul Başakşehir- BSC Young Boys (İsviçre)

BARCELONA BEDELSİZ BIRAKMAYA HAZIR
Adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların transferini kesin bir dille yalanladığı Arda Turan için Barcelona'nın bedelsiz ayrılık planını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

2 sezondur Başakşehir kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 13:18
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