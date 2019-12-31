Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalayacağı ve Arda'nın Galatasaray'dan alacağı ücretin dahi belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
31 Aralık 2019 Salı 18:38
Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Falcao (2), Celustka (k.k.), Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup eden Galatasaray, ara transfer dönemine moralli girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Bu sezon mücadele ettiği iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle ikinci yarıda gidişatı tersine çevirerek sezonu zirvede noktalamayı amaçlıyor.

Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Bu doğrultuda takım içerisinde birçok yenilik yapması beklenen sarı-kırmızılılar, iki transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

Cimbom, geçen sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen ve kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından olan Henry Onyekuru ile Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig formasını terleten sol bek Marcelo Saracchi ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret

İKİ FUTBOLCUYLA DA 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte iki futbolcuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN