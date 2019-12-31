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Galatasaray Arda Turan'ı transfer ediyor! İşte alacağı ücret
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalayacağı ve Arda'nın Galatasaray'dan alacağı ücretin dahi belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
31 Aralık 2019 Salı 18:38
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Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Falcao (2), Celustka (k.k.), Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup eden Galatasaray, ara transfer dönemine moralli girdi.
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Bu sezon mücadele ettiği iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle ikinci yarıda gidişatı tersine çevirerek sezonu zirvede noktalamayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda takım içerisinde birçok yenilik yapması beklenen sarı-kırmızılılar, iki transferde mutlu sona ulaştı.
Cimbom, geçen sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen ve kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından olan HenryOnyekuru ile Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig formasını terleten sol bek MarceloSaracchi ile anlaşma sağladı.
İKİ FUTBOLCUYLA DA 1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte iki futbolcuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.