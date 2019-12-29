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29 Aralık 2019, Pazar
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'lu 'in yükselişi

Okan Buruk'lu Başakşehir'in yükselişi

Yeni teknik direktörü yönetiminde hem 'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyetlerle sezona kötü giriş yapan, ancak sonraki haftalarda toparlanan Medipol , ilk yarıda dikkat çeken yükselişe imza attı.

Abdullah Avcı'nın ardından Medipol 'de teknik direktörlük koltuğuna oturan 46 yaşındaki , yeni takımıyla sezona istediği gibi başlayamadı. Turuncu lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'a 2 maçta da mağlup olarak elenirken, 'e de BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başladı.

Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden, Süper Lig'de ise Gençlerbirliği galibiyetiyle yükselişe geçen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 15 haftadır kaybetmiyor. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir 33 puan toplarken, ligin ilk yarısını da 2'nci sırada tamamladı.

EN İYİ ORTALAMA YAKALADIĞI SEZON
Teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlayan, sonrasında Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda görev alan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını Başakşehir'de elde etti. Elazığspor ile 33 maça çıkan Buruk, 1,24'lük ortalamayı yakalarken, Gaziantep'te 42 maçta 1,29'luk, Sivasspor'da 11 maçta,0,73'lük, Göztepe'de 33 karşılaşmada 1,58'lik, Akhisarspor ile 53 mücadelede 1,51'lik, Çaykur Rizespor ile 32 karşılaşmada 1,41'lik puan ortalamasına ulaştı. Genç çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de ise 26 karşılaşmada 1,88'lik puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

GOLLER CRIVELLI'DEN, ASİSTLER VISCA'DAN

Sezonunun ilk yarısını rakip filelere 32 gol atarak tamamlayan Başakşehir kalesinde ise 17 gol gördü. İtalyan futbolcu Enzo , turuncu lacivertli takımda 8 golle en skorer oyuncu durumunda. Geçen sezonlarda olduğu gibi takımın hücum yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Visca, bu sezon 8 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu olurken, Bosna Hersekli futbolcu 4 kez de rakip fileleri havalandırdı.

3 KUPADA DEVAM EDEN TEK TAKIM BAŞAKŞEHİR

Türkiye'nin 3 kupada da mücadelesini sürdüren tek takım olan Medipol Başakşehir'i ligin 2'nci yarısında yoğun bir program bekliyor. Üç kulvarda da iddialı olan turuncu lacivertliler önce Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta GMG Kırklarelispor karşılaşacak. Kupa mücadelesinin hemen sonrasında Süper Lig'in 18'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Başakşehir, Şubat ayında da Avrupa macerasına devam edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

İLK ATRENMAN 5 OCAK'TA

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te saat 18.00'de yapacağı çalışmayla başlayacak. Turuncu lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

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  1. 29.12.2019
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