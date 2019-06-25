Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen! 3 yıllık imza... Son dakika transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, buradaki boşluğu doldurmak adına ilk hamleyi yaptı ve Norveçli golcü oyuncu Fredrik Gulbrandsen ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenirken anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi.
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Son dakika haberine göre; Başakşehir son olarak Salzburg forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli golcü oyuncu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Turuncu lacivertli ekibin bu transferi resmi olarak önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon 35 maçta 12 gol, 8 asist yapma başarısı gösterdi.
"AYRILMA ZAMANIM GELDİ"
Fredrik Gulbrandsen, Salzburg kulübünün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Ayrılık kararımın doğru olup olmadığını bilmiyorum. İçgüdüsel olarak duygularımla bir karar aldım. Yeni bir şeyler denemenin zamanı geldi. Her futbolcu gibi daha büyük bir ligde oynama hayallerim var. Salzburg, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve bu kararı almak kolay değildi. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Umarım orada bir maç bile oynayabilirim. Salzburg'u her zaman takip edeceğim" dedi.
"MARTIN LINNES'E SORMUŞTUR"
Norveçli eski futbolcu Jesper Mathisen, kanal TV2'de canlı yayında yaptığı açıklamada, Fredrik Gulbrandsen'in Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığını duyurdu. Jesper Mathisen, "Türk kulüpleri, futbolculara iyi paralar veriyor. Galatasaray'da oynayan Martin Linnes'ten bilgi aldığını tahmin ediyorum. Linnes de orada büyük bir sözleşme aldı. Bu yüzden Gulbrandsen de Türkiye'ye gidiyor. Hem saha içi hem de saha dışında heyecan verici bir deneyim yaşayacak." ifadelerini kullandı.
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Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen! 3 yıllık imza... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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