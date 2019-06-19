Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi... Kadro genişliğini sağlam bir yapı üzerine inşa etmek isteyen Galatasaray, hücum bölgesine süper bir takviyeye hazırlanıyor. de alternatif bir golcü takviyesi yapacak. Bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yıldız ismi bonservis bedeli ödenmeksizin takıma kazandırılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:56 Güncelleme: 19.06.2019 11:04
Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Transferde her bölge için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da amaç, bol alternatifli güçlü bir kadro kurmak.

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Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Geçen sezon 'güçlü kulübe' sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda bu sene oyuncu kadrosuna özellikle çok önem veriliyor.

Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Bu kapsamda transfer politikasının ilkelerinden biri de doğru pozisyona, doğru isimleri getirmek.

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Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Bu anlamda hücumdaki alternatiflerini artırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, 2008 yılından beri gözdesi olan yıldız ismi takıma kazandırıyor.

Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Galatasaraylı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini takımda görmek istediğini oyuncuya iletildi.

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