Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi... Kadro genişliğini sağlam bir yapı üzerine inşa etmek isteyen Galatasaray, hücum bölgesine süper bir takviyeye hazırlanıyor. de alternatif bir golcü takviyesi yapacak. Bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yıldız ismi bonservis bedeli ödenmeksizin takıma kazandırılıyor.