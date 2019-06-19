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Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi... Kadro genişliğini sağlam bir yapı üzerine inşa etmek isteyen Galatasaray, hücum bölgesine süper bir takviyeye hazırlanıyor. de alternatif bir golcü takviyesi yapacak. Bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yıldız ismi bonservis bedeli ödenmeksizin takıma kazandırılıyor.
19 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
Güncelleme: 19.06.2019 11:04
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Transferde her bölge için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da amaç, bol alternatifli güçlü bir kadro kurmak.
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Geçen sezon 'güçlü kulübe' sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda bu sene oyuncu kadrosuna özellikle çok önem veriliyor.
Bu kapsamda transfer politikasının ilkelerinden biri de doğru pozisyona, doğru isimleri getirmek.