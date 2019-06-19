Ve Mata ile anlaşma tamam! Alacağı ücret...
Adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçen İspanyol oyuncu Juan Mata, kulübü Manchester United ile anlaşma sağladı ve taraflar sözleşme uzatma kararı aldı. İspanyol oyuncunun kulübünden alacağı yıllık ücret de belli oldu.
Özellikle transfer dönemlerinde adı Türk devleri ile anılan Juan Mata'dan flaş karar... Manchester United'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra farklı kulüplerden de teklifler aldığı iddia edilen Mata, kulübü Manchester United'la yeniden sözleşme uzatmak için masaya oturdu.
İngiliz basını, 2014 yılında 45 milyon euro karşılığında Chelsea'dan Manchester United'a transfer olan 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeriyle, Manchester United arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve yeni anlaşma için yüzde 90 anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Öte yandan Mata'nın 5 milyon euro civarında bir maaş kazanacağı öne sürüldü.
Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İspanyol oyuncu 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.
- 19.06.2019
- Güncelleme: 19.06.2019 11:22
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Ve Mata ile anlaşma tamam! Alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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