Ve Mata ile anlaşma tamam! Alacağı ücret...

Özellikle transfer dönemlerinde adı Türk devleri ile anılan Juan Mata'dan flaş karar... Manchester United'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra farklı kulüplerden de teklifler aldığı iddia edilen Mata, kulübü Manchester United'la yeniden sözleşme uzatmak için masaya oturdu.

İngiliz basını, 2014 yılında 45 milyon euro karşılığında Chelsea'dan Manchester United'a transfer olan 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeriyle, Manchester United arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve yeni anlaşma için yüzde 90 anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Öte yandan Mata'nın 5 milyon euro civarında bir maaş kazanacağı öne sürüldü.

Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İspanyol oyuncu 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.