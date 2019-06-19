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21 Haziran 2019, Cuma
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Ve Mata ile anlaşma tamam! Alacağı ücret...

Ve Mata ile anlaşma tamam! Alacağı ücret...

Adı transferde ve ile geçen İspanyol oyuncu , kulübü ile anlaşma sağladı ve taraflar sözleşme uzatma kararı aldı. İspanyol oyuncunun kulübünden alacağı yıllık ücret de belli oldu.

Özellikle dönemlerinde adı Türk devleri ile anılan 'dan flaş karar... 'la sözleşmesi sona eren ve ile 'nin yanı sıra farklı kulüplerden de teklifler aldığı iddia edilen Mata, kulübü Manchester United'la yeniden sözleşme uzatmak için masaya oturdu.

İngiliz basını, 2014 yılında 45 milyon euro karşılığında Chelsea'dan Manchester United'a transfer olan 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeriyle, Manchester United arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve yeni anlaşma için yüzde 90 anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Öte yandan Mata'nın 5 milyon euro civarında bir maaş kazanacağı öne sürüldü.

Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İspanyol oyuncu 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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  1. 19.06.2019
  2. Güncelleme: 19.06.2019 11:22
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