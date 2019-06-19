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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'a bahis şoku! Cezası belli oldu

Paul Scholes'a bahis şoku! Cezası belli oldu

İngiltere Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle 'ın eski yıldız futbolcusu 'a 8 bin sterlin ceza verdi.

Eski Manchester Unitedlı , 140 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle 8 bin sterlin ceza aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Scholes'un 17 Ağustos 2015'ten 12 Ocak 2019'a kadar geçen süreçte 140 maçına bahis oynadığını itiraf ettiği belirtilerek, 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Federasyonun, oyuncuyu gelecekteki tavırlarında daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Scholes'un bahis için toplamda 26 bin 159 sterlin yatırımının olduğu ve 5 bin 831 sterlin kar yaptığı iddia edildi.

Futbol kariyeri boyunca sadece forması giyen ve 2013'te emekliye ayrılan 44 yaşındaki Scholes, 11 lig, 3 ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

  1. 19.06.2019
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