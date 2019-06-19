Mendy: 15 yaşında tekerlekli sandalyedeydim şimdi Real Madrid'deyim - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Mendy: 15 yaşında tekerlekli sandalyedeydim şimdi Real Madrid'deyim

Mendy: 15 yaşında tekerlekli sandalyedeydim şimdi 'deyim

Mendy: 15 yaşında tekerlekli sandalyedeydim şimdi Real Madrid'deyim

Kulübü, 'nın Kulübü'nden ettiği 24 yaşındaki defans oyuncusu ile resmi sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu, geçmişi ile bugününe dair duygusal açıklamalarda bulundu.

'nın Kulübü, 'nın Kulübü'nden ettiği 24 yaşındaki defans oyuncusu 'yi basına ve taraftarlara tanıttı.?
'nda yapılan tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendy, "15 yaşında kalça ameliyatı oldum, bir dönem tekerlekli sandalye kullandım ve futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi Real Madrid'deyim." dedi.

"Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum." diyen Mendy, "Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya kadar gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Real Madrid ile birçok kupa kazanmak istediğini vurgulayan Mendy, aynı mevkide oynadığı Marcelo ile yapacağı forma mücadelesiyle ilgili sorulara "İlk 11'e girebilir miyim yoksa yedek mi olacağım buna teknik direktör karar verecek. Ben en iyisini vermeye çalışacağım." cevabını verdi.

Olympique Lyon Kulübü'nden 48 milyon avro karşılığında Real Madrid'e gelen Mendy, İspanyol kulübünün şimdiye kadar transfer ettiği en pahalı sol kanat defans oyuncusu oldu.

Real Madrid ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Mendy, tanıtım dolayısıyla yeni formasıyla Santiago Bernabeu Stadı'na sahaya çıkarak, tribünleri dolduran taraftarları selamladı.

  1. 19.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mendy: 15 yaşında tekerlekli sandalyedeydim şimdi Real Madrid'deyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN