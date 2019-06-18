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18 Haziran 2019, Salı
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Altın çocuk Atletico yolcusu

Altın çocuk Atletico yolcusu

Antoine Griezmann'ı uğurlamaya hazırlanan , Fransız yıldızın boşluğunu 'le doldurmayı planlıyor. İspanyol ekibi, ’nın 19 yaşındaki yıldızı Felix’i, 120 milyon euro’ya bitiriyor...

Bu sezon A Takım'a yükseldiği 'da, etkileyici bir performans ortaya koyan Portekizli hücum oyuncusu için kasadan 120 milyon euro çıkacağı belirtildi. 'Altın çocuk' olarak anılan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Griezmann'ın satışının beklendiği ifade edildi. Hücumda serbest oyuncu rolünde görev alan Felix, bu sezon 43 maçta 20 gol, 11 asistle oynadı.
Portekizli , Avrupa'da 'altın çocuk' olarak anılıyor.

  1. 18.6.2019
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