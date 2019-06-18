Altın çocuk Atletico yolcusu

Bu sezon A Takım'a yükseldiği Benfica'da, etkileyici bir performans ortaya koyan Portekizli hücum oyuncusu için kasadan 120 milyon euro çıkacağı belirtildi. 'Altın çocuk' olarak anılan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Griezmann'ın satışının beklendiği ifade edildi. Hücumda serbest oyuncu rolünde görev alan Felix, bu sezon 43 maçta 20 gol, 11 asistle oynadı.

Portekizli Joao Felix, Avrupa'da 'altın çocuk' olarak anılıyor.