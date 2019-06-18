Altın çocuk Atletico yolcusu
Antoine Griezmann'ı uğurlamaya hazırlanan Atletico Madrid, Fransız yıldızın boşluğunu Joao Felix'le doldurmayı planlıyor. İspanyol ekibi, Benfica’nın 19 yaşındaki yıldızı Felix’i, 120 milyon euro’ya bitiriyor...
Bu sezon A Takım'a yükseldiği Benfica'da, etkileyici bir performans ortaya koyan Portekizli hücum oyuncusu için kasadan 120 milyon euro çıkacağı belirtildi. 'Altın çocuk' olarak anılan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Griezmann'ın satışının beklendiği ifade edildi. Hücumda serbest oyuncu rolünde görev alan Felix, bu sezon 43 maçta 20 gol, 11 asistle oynadı.
Portekizli Joao Felix, Avrupa'da 'altın çocuk' olarak anılıyor.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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